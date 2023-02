Quanto costa un figlio ad una famiglia italiana

Fare una stima esatta di quanto costi avere un figlio oggi, in Italia, non è facile. Esistono molti fattori che intervengono in questa statistica, come i rincari, le inflazioni, le diverse città del Paese in cui si vive. Un dato certo è, però, che negli ultimi anni è sceso il tasso di natività, e sempre più famiglie scelgono di avere solo un figlio. Decidere di mettere al mondo un figlio, per due persone che si amano, è una delle scelte più belle, un’esperienza che cambia la vita, ed è per questo che la scelta andrebbe presa con la consapevolezza che un figlio comporta anche delle spese, prima ancora che nasca, come nel caso delle visite ginecologiche, ad esempio. E quindi, come fare per calcolare l’impatto che un figlio ha sulle finanze della coppia?

Mantenere un figlio nei primi anni di vita

Quando il neonato arriva in famiglia, tutte le attenzioni sono rivolte a lui, specialmente se si tratta del primo figlio. Dalle pappe, alle spese mediche, fino ai giochi e all’abbigliamento, un bambino comporta un aumento automatico delle spese mensili. Se poi aggiungiamo anche la necessità di un asilo nido privato, perché entrambi i genitori lavorano, allora le spese aumenteranno. C’è chi, però, preferisce affidare il proprio figlio ad una persona qualificata, che si prende cura di lui direttamente a casa, ovvero la babysitter. Le babysitter o tate sono ragazze/donne predisposte all’approccio con i bambini. Alle volte si crede che, più il bambino sia piccolo, più può essere difficile gestirlo, ma ogni fase ha il suo punto debole, ed una babysitter deve essere in grado di gestire il bambino, di comprenderlo, in ogni fascia d’età.

Non è certo facile trovare una persona fidata, una ragazza responsabile, ma esistono dei metodi che possono facilitarti la ricerca, come i siti online che si occupano appositamente di babysitting, ma anche il classico passaparola, per cui prendere in considerazione contatti suggeriti da persone che conosci. Anche la babysitter ha un suo costo, perché è un lavoro come altri, che deve essere retribuito, ma è la scelta di molti, in sostituzione all’asilo nido, per ideologia o praticità. Una volta trovata la ragazza perfetta per le proprie esigenze, il genitore sarà più sereno, perché saprà di lasciare il proprio figlio in buone mani.

Crescere un bambino/ragazzo in età scolare

Più si avanza nel percorso scolastico, e più le spese aumentano: libri, strumenti necessari per la scuola, abbigliamento. Quest’ultimo fattore incide molto sulla spesa di una famiglia, perché più il ragazzo cresce e più tende a stare dietro alla moda, e vorrà, dunque avere outfit che lo facciano sentire “parte del gruppo”. Ciò implica anche acquistare indumenti ed accessori di brand famosi e costosi, che non sono proprio il ritratto del risparmio. E, ad ogni spesa relativa all’istruzione, vanno comunque aggiunti costi di tutti i giorni, tra cui spesa, bollette, carburante, eventuali mutui o finanziamenti da pagare.

I figli all’università

Concluso il percorso scolastico, i ragazzi scelgono se sospendere gli studi e cercare un impiego, oppure proseguire con l’università. E questa è un ulteriore costo aggiunto che grava sulle famiglie. Tutto sommato, esistono tantissime agevolazioni per i nuclei familiari che non hanno un reddito alto, e dunque una possibilità per sostenere la retta universitaria. Lo studente può avere sconti in base al proprio ISEE, in molte università statali, oppure può vincere la borsa di studio, per merito, e ricevere del denaro che può, sicuramente, aiutarlo nel saldo della tassa universitaria.