La città di Imperia è in lutto per la morte di Roberto Cordeglio. A soli 44 anni lascia la moglie Cristina e la figlia Pilar.

Roberto era noto per la sua professione di architetto e per il suo amore per il calcio e il padel. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera città e i tanti amici, che hanno lasciato molti messaggi di cordoglio alla famiglia anche sui social.

Il funerale verrà celebrato mercoledì prossimo alle 15 nella Basilica Concattedrale di San Maurizio a Imperia.