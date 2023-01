Sanremo: primo sopralluogo del Prefetto delle forze dell'ordine per la verifica della sicurezza in città e all'Ariston

Sopralluogo del Prefetto, insieme alle forze dell’ordine cittadine e provinciali, questo pomeriggio al Teatro Ariston di Sanremo.

Una visita che è ormai classica, che anticipa di qualche giorno l’avvio del Festival della Canzone, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio prossimi. Si è trattato di una ‘prima’ per il neo Prefetto, Valerio Massimo Romeo, insediatosi nella nostra provincia da alcune settimane.

Accompagnato dalle massime cariche provinciali e cittadine, ha verificato la situazione dei varchi e dell’interno del Teatro Ariston, insieme al Questore Giuseppe Felice Peritore, al Comandante provinciale dei Carabinieri, Marco Morganti, al Comandante della Polizia Municipale sanremese, Claudio Frattarola. Con loro anche esponenti della Guardia di Finanza e della Polizia e Carabinieri della città dei fiori.

Sono stati verificati anche gli spazi interni all’Ariston, sia in platea che sul palco. Una prima visione da parte delle massime autorità della situazione che vedrà, già dalla prossima settimana, il pienone nella città dei fiori. Il Prefetto e le forze dell'ordine hanno anche controllato il montaggio di transenne e varchi tra corso Garibaldi e piazza Colombo oltre che, ovviamente, in via Matteotti.

(Foto di Tonino Bonomo)