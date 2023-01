La professione di Consulente del Lavoro tra sfide e opportunità: il convegno formativo nazionale si svolgerà oggi a Bordighera

Si svolgerà oggi, dalle 14.30 alle 18.30, il convegno formativo dal titolo “La professione di Consulente del Lavoro tra sfide e opportunità”. A fare da splendida cornice all’evento sarà il Grand Hotel del Mare di Bordighera (IM), situato in un giardino pensile a picco sul mare e immerso in un affascinante parco mediterraneo.

L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, in collaborazione con l’Unione Provinciale di Imperia.

A moderare l’evento sarà Secondo Sandiano, Presidente UP ANCL Imperia – Consigliere Nazionale ANCL, insieme a Gian Luca Di Rocco, Vice-Presidente Regionale ANCL Liguria. Al convegno saranno presenti Dario Montanaro, Presidente Nazionale ANCL, Luigi Sappa, Presidente del Polo Universitario Imperiese, Enrico Vannicola, Componente Ufficio di Presidenza ANCL Nazionale, Francesco Lombardo, Responsabile Centro Studi Nazionale ANCL e Vincenzo Silvestri, Presidente Fondazione Lavoro.

Dopo la pausa, interverrà il Senatore Gianni Berrino, Membro commissioni Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato e Previdenza Sociale - Giustizia, già assessore al lavoro della Regione Liguria, da sempre vicino alla categoria ed ai problemi del lavoro.



Seguirà tavola rotonda con la testimonianza di Alessandro Dorrucci, Direttore Grand Hotel del Mare che esporrà le problematiche e le esigenze del settore turistico-ricettivo, Alberto Cavalucci, Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Alberghiero Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia che proporrà le possibili soluzioni future per il settore, Carlo Cavalleri, Consulente del Lavoro, membro del Consiglio Ordine e Responsabile Centro Studi di Genova, Ilaria Conte, Presidente giovani Consulenti del Lavoro di Genova, Fulvio Rossotti, Consulente del Lavoro – ANCL Savona, Giovanni Gherzi, Consulente del Lavoro, Presidente del Consiglio Provinciale Ordine di Savona, Roberto Aschero, Consulente del Lavoro, Presidente del Consiglio Provinciale Ordine di Imperia e Mario Accasto, Consulente del Lavoro, Commissione certificazione Imperia. Al termine si proseguirà con la serata conviviale per trovarsi fra colleghi ed approfondire la conoscenza con i relatori.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è aperta a Professionisti, Collaboratori e Praticanti di Studio. Il convegno è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per il riconoscimento di 4 crediti, di cui 2 in materia di deontologia professionale.

L’appuntamento è per oggi, giovedì 26 gennaio, a partire dalle ore 14.30 in via Portico della Punta n.34, Gran Hotel del Mare, Bordighera.