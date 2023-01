Diano Marina: domani terzo appuntamento de ‘I venerdì della conoscenza' dal titolo ‘Attori o vittime della trasformazione digitale?’

Dopo il grande successo di partecipazione riscontrato dai precedenti appuntamenti de ‘I venerdì della conoscenza - Dalla certezza all’incertezza, dall’ordine al disordine - La conoscenza vince il disagio e la paura’ dal tema ‘È tutta colpa della globalizzazione?’, l’Amministrazione Comunale propone il terzo incontro del ciclo di cinque con cadenza mensile.

"Il titolo è ‘Attori o vittime della trasformazione digitale?’ si dibatterà di come il digitale è di più di internet e di e-commerce! E’ una tecnologia destinata a generare una rivoluzione epocale, una importante trasformazione culturale e metodologica, paragonabile a quella prodotta dall’invenzione dei caratteri mobili di stampa, circa sei secoli fa in Germania. Cosa è il Metaverso e quale rivoluzione genererà? quale impatto avrà sulla società?

Il Prof. Paolo Ferragina, informatico, professore all’Università di Pisa, il giornalista Enrico Pedemonte, fisico, scrittore ed esperto in Intelligenza Artificiale e il prof. Giorgio Einaudi, fisico, Direttore Scientifico del Progetto Foresight del CNR, già prof. all’Università di Pisa e consigliere Scientifico all’Ambasciata Italiana a Washington, ci aiuteranno ad orientarci in questo nuovo universo sottolineandone gli aspetti positivi e le carenze giuridiche, sociali ed etiche che i Poteri Pubblici dovranno colmare per evitare che una minoranza, padrona di queste tecnologie, si imponga e domini su una maggioranza priva delle conoscenze e della formazione adeguata. Questo ed altri importanti temi saranno in particolare affrontati nello spazio dedicato alla conversazione con gli studenti".

L’appuntamento è in Sala Consiliare del Comune di Diano Marina alle ore 16.30 di venerdì 27 gennaio 2023, si prega di confermare la partecipazione.

Venerdì 24 Febbraio 2023

‘Quale futuro per l'Energia?’

Dr. Nicola Armaroli, Dr. Luciano Cinotti, Prof. Giorgio Einaudi, Dr.ssa Lucia Scajola

Venerdì 24 Marzo 2023

‘L'Intelligenza Artificiale può aiutarci a salvare il pianeta?’

Prof. Mario Rasetti, Prof Paolo Benanti, Enrico Pedemonte, Dr.ssa Lucia Scajola