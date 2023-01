Rottura di una condotta dell’acquedotto all’incrocio tra via Zeffiro Massa e via San Francesco. Strada parzialmente allagata e pronto intervento degli operai di Rivieracqua.

Alcune abitazioni in diversi palazzi della zona sono a secco mentre i lavori per la riparazione sono in corso. I tecnici di Rivieracqua auspicano di ripristinare tutto nel giro di poche ore.

Qualche disagio anche al traffico della zona per i lavori in atto.