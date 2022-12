Articoli promozionali: boom di ricerche online per i gadget personalizzati

Da ormai qualche anno a questa parte gli articoli promozionali aziendali si sono affermati come una specie di “must have” aziendale.

A uno sguardo meno attento, questo genere di gadget rappresenta il più classico dei cadeaux: un piccolo dono, pensato per occasioni più o meno eleganti. In realtà gli articoli personalizzati possono rivelarsi utili all’interno di strategie di marketing molto più complesse.

Grazie a questo genere di oggetti infatti un brand può raccontare sé stesso e i suoi valori a un target praticamente illimitato: dai potenziali consumatori futuri ai clienti più affezionati. Per non dimenticare i partner, la stampa, gli addetti ai lavori e via dicendo. In altre parole un approccio professionale al mondo dei gadget permette di sviluppare piani di comunicazione sia nell’ambito B2C (Business to Consumer) che nell’ambito B2B (Business to Business).

A ciò si aggiunge che gli accessori e i gadget vengono distribuiti durante diverse: fiere, convegni, ma anche cene, eventi o vere e proprie feste. Circostanze informali in cui i partecipanti tendono ad essere molto più ricettivi.

Se vuoi pubblicizzare la tua azienda in modo efficace e originale, distinguiti con i gadget di easygadget.it, tipografia online che permette di realizzare tantissimi articoli personalizzati a fronte di prezzi piuttosto competitivi.



Le potenzialità dei gadget personalizzati

Nel capoverso precedente si è accennato alle possibilità dell’accessorista personalizzata in termini di racconto di un brand e dei suoi valori.

I gadget aziendali assolvono infatti una doppia funzione: da una parte rispondono a un bisogno più o meno tecnico. Si pensi in tal senso alle penne, ma anche alle borracce, alle pennette USB e a tutti gli articoli con una funzione specifica. Dall’altra però trasmettono un messaggio.

Può trattarsi del logo della brand in questione, ma anche di un testo o un’immagine che trasmettano significati in linea con la sua identità. Si tratta di una forma di comunicazione non necessariamente verbale, spesso efficace.

Innanzitutto, perché beneficiario si ritrova a utilizzare la penna o il cappellino brandizzato e spesso finisce con associare l’utilità del prodotto all’azienda. A ciò si aggiunge il valore intrinseco di eventuali testi, immagini o contenuti che caratterizzano il gadget in questione: una frase motivazionale, uno scatto di un tramonto ecc.



Quali sono i migliori gadget aziendali

Arrivati a questo punto è possibile entrare nel merito dei vari accessori personalizzati che possono venire prodotti grazie a EasyGadget. Il consiglio resta quello di visitare il portale easygadget.it, per avere contezza della vastità dell’offerta disponibile.

Detto questo esistono alcune specifiche categorie merceologiche che continuano a ricevere apprezzamento pressoché unanime. Si pensi in tal senso ai cappellini: uno dei gadget più noti in assoluto, probabilmente per la semplicità con cui è possibile apporvi loghi/frasi/immagini. In tal senso Easygadget.it propone tantissimi modelli: da quelli con visiera per adulti a quelli per bambini, passando per i berretti invernali.

Restando in tema abbigliamento è impossibile non citare per lo meno le magliette e le loro molteplici declinazioni: a partire dalla tipologia di collo, fino ad arrivare ai modelli con manica lunga.

E poi tutto il mondo dell’accessoristica da ufficio: penne, matite, calendari, quaderni, agende e/o Block notes, senza dimenticare i prodotti più marcatamente hi-tech. Ad esempio le sopracitate chiavette USB, ma anche i powerbank per smartphone, i mouse, o gli auricolari bluetooth. Più che meritevoli di una menzione anche le borse, gli zaini, le shopper, che tal volta lasciano spazio a borsoni da palestra o a trolley.