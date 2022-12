CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 14 dicembre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Ritz, al Roof 1 e al cinema Centrale dell'Ariston di Sanremo, al Centrale di Imperia, al Politeama di Diano Marina e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA (3D) – ore 16.30 – 20.30 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 16.15 – 20.45 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- SI, CHEF! – LA BRIGADE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 - di Louis-Julien Petit - con Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Kaba, Yannick Kalombo - Commedia - "Cathy è una chef di 40 anni, innamorata del suo lavoro e con un grande sogno: aprire un ristorante stellato. Le cose però iniziano presto a non andare secondo i suoi piani e, fra conti e complessità organizzative, si trova ad affrontare da subito le difficoltà del mestiere. Per rilanciarsi, Cathy accetta con riluttanza un lavoro da dipendente in una sperduta località fuori città, in quella che scoprirà poi essere la mensa di un centro di accoglienza per giovani migranti. Inizialmente è poco convinta e per nulla entusiasta di questo nuovo lavoro, ma in breve tempo grazie alla sua straordinaria abilità e alla sua passione per la cucina inizierà a farsi amare dai ragazzi, i suoi nuovi colleghi e suoi nuovi amici, che a loro volta avranno anche tanto da insegnarle…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L’ULTIMO DESIDERIO – ore 16.30 - 18.30 - 20.30 - di Joel Crawford, Januel Mercado - Animazione - "Il gatto con gli stivali scopre che la sua passione per l'avventura ha un prezzo da pagare: ha bruciato otto delle sue nove vite. Il gatto parte per un viaggio epico per trovare il mitico Ultimo Desiderio e ripristinare le sue nove vite…”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 - di Marie Kreutzer - con Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Alma Hasun - Biografico - "Impaurita dal trascorrere del tempo e dalla prospettiva di essere considerata non più bella come una volta, l’Imperatrice Elisabetta d’Austria, detta Sissi, non vuole arrendersi all’evidenza e cercare di conservare ancora a lungo l’immagine pubblica che ha costruito pazientemente. Così, inizia a dedicare maggior cura al proprio aspetto fisico e, come prima scelta, deciderà di stringere sempre di più il suo corsetto, un indumento fondamentale del vestiario imperiale. Al di fuori dal palazzo, però, la sua rilevanza politica sta scendendo sempre di più, tanto da essere considerata soltanto una figura ormai superata. A questo punto, mentre appare inascoltata, Sissi lascia Vienna e inizia a viaggiare tra l’Inghilterra e la Baviera, alla ricerca della vitalità che conservava nella sua giovinezza. Ritrovando vecchi amanti e amici che non vede più da tempo, Sissi si sentirà come libera dall’etichetta cui è stata costretta. Prima di tornare in Austria, vuole imporre una sola condizione: evitare di essere dimenticata troppo presto…”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 16.45 – 21.00 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- CHIARA – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 - di Susanna Nicchiarelli - con Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani - Biografico - "Assisi, XIII secolo. Chiara ha diciotto anni e decide di scappare di casa in piena notte, con l’intento di raggiungere il suo caro amico Francesco. Quest’ultimo ha abbandonato a sua volta famiglia e ricchezze, per abbracciare una vita di rinuncia, povertà e preghiera, ma che sia dedicata a Gesù Cristo e ai bisognosi. Da quel momento, Chiara entrerà in un monastero, nonostante l’opposizione della sua famiglia. Si voterà alla carità, ma che sia reale, e non soltanto immaginata: per questo, rinuncerà alla clausura imposta per le donne che dedicano la loro esistenza al Signore e deciderà di stare tra la gente, proprio come Francesco. Questo susciterà la reazione dello Stato Pontificio, che già deve comprendere come affrontare le idee profondamente nuove di Francesco e del suo nuovo ordine. Anche Chiara, insieme ad altre giovani sorelle, si ergerà a riferimento per tutte coloro che vogliono servire Dio in maniera illuminata e rinnovata. Sarà l’avvio di una rivoluzione gentile…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 20.30 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 20.30 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 21.00 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





