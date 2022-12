Maltempo in arrivo: netto calo delle temperature e domani e domenica piogge e nevicate nell'entroterra

Temperature in picchiata e precipitazioni per domani e domenica nella nostra provincia. Negli ultimi giorni le colonnine di mercurio sono scese ovunque e, per domani c’è anche un allerta ‘gialla’ per neve, che riguarderà pero le zone a Levante della Ligure.

L’arrivo di aria più fredda e il transito di una perturbazione atlantica porteranno, nella giornata di domani, precipitazioni deboli ma diffuse anche nella nostra provincia con nevicate che si potranno verificare anche sulle alture della nostra provincia.

Le temperature sono già scese e, stamattina, molte zone dell’entroterra erano sotto zero: a Col di Nava -4, a Poggio Fearza -3,7, a Pigna -2,3, a Pieve di Teco -1,5, Verdeggia -1,2, Apricale 0,4. Sopra lo zero ma temperature sempre molto basse a: Rocchetta Nervina 0,4, Triora 0,5, Borgomaro 1,4, Montalto Carpasio 2,2, Airole 2,4, Ceriana 2,5, Pornassio e Dolceacqua 2,7 e, quindi le altre località per arrivare alla costa dove troviamo: Ventimiglia con 6,8, Cipressa con 8,9, Sanremo 9,4 e Imperia 9,6. Le massime al momento sono sopra lo zero ma la tendenza del tempo è al peggioramento.

Dal pomeriggio di oggi le nubi cominceranno a interessare diffusamente la nostra regione, accompagnate da un rinforzo dei venti settentrionali sul centro Ponente. Nella notte, poi, ecco l’arrivo della perturbazione che porterà piogge deboli ma diffuse e precipitazioni che, viste le temperature, potranno assumere carattere di deboli nevicate nelle zone interne.

Attenzione anche a chi dovrà viaggiare, sulle autostrade A6 Savona-Torino, A26 Genova-Gravellona e A7 Genova-Milano, dove potranno cadere dai 2 ai 10 centimetri di neve. Nella nostra provincia la quota neve sarà attestata intorno agli 800-1000 metri. Attenzione anche ai venti settentrionali forti con raffiche che potranno essere di burrasca soprattutto sul centro Ponente. Anche per domenica sono previste precipitazioni, con piogge diffuse ma le quota neve sarà in rialzo. Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: rinforzo della ventilazione settentrionale fino a moderata sui settori centrali dalle ultime ore della notte.

DOMANI: l'ingresso di una perturbazione di origine atlantica determina precipitazioni diffuse per tutta la giornata. Quota neve in calo fino a quote collinari su ADE, accumuli deboli su zone sensibili di D, fino a localmente moderati su zone non sensibili; accumuli deboli su A e zone non sensibili di E. Possibili locali sconfinamenti su zone interne di B. Rinforzo della ventilazione settentrionale con intensità fino a burrasca su ABD, possibili raffiche fino a 85 km/h su rilievi e zone interne.

DOMENICA: nuova fase perturbata con precipitazione sparse nelle ultime ore della giornata, rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Seguire aggiornamenti.