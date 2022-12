San Bartolomeo al Mare: Iliad vince al Tar contro il Comune che aveva negato l'installazione di un 5G

La multinazionale Iliad vince contro il Comune di San Bartolomeo al Mare per l’installazione di una antenna per la ricetrasmissione del 5G in via Ca’ de Mai e, quindi, potrà regolarmente allestirla.

Si tratta di una sentenza, quella del Tar della Liguria, che potrebbe poi fare giurisprudenza anche in altre situazioni nella nostra provincia, che hanno visto molti ricorsi e proteste di residenti, tra cui a Sanremo le zone di Bussana, San Bartolomeo via Bonmoschetto.

Iliad Italia aveva impugnato, per quanto riguarda la situazione di San Bartolomeo al Mare, il diniego opposto dal comune alla domanda presentata per essere autorizzata all’installazione di una stazione radio base. Il comune si era costituito in giudizio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), si è definitivamente pronunciato sul ricorso, annullando l’atto comunale.