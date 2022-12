Imperia: "I'M Salute" con ASL 1, domani ricco programma di incontri con al centro la disabilità

Domani a Imperia penultima giornata di “I'M Salute”, in concomitanza con la giornata mondale della disabilità. Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 presso la sala “Allena la mente” al secondo piano si terrà il corso di formazione per docenti “Diario della Salute” con le infermiere Asl1 Crisina Caprile e Sabrina Pastorino e la psicologa di Asl1 Martina Denegri.



Dalle 10 alle 12 in Calata Cuneo (in caso di pioggia in biblioteca) “I'M Abile...e tu”, gioco laboratorio per bambini con Caterina Castagneto fisioterapista del centro pediatrico di riabilitazione motoria di Asl1, Cristian Giudice fisioterapista centro pediatrico di riabilitazione motoria Asl1, con la partecipazione e l'animazione dei “Supereroi con voi” ed in collaborazione con la polisportiva dilettantistica Integrabili. Dalle 10 alle 12 nella sala “Mangia più sano” al pian terreno e poi a seguire, “Respirare, muoversi, stare bene”con Claudio De Michelis direttore pneumologia Asl1, Antonella Serafini pneumologa Asl1 e Francesca Ascheri fisioterapista respiratoria Asl1. Per via delle avverse condizioni meteo il “Gruppo di cammino e movimento”, si terrà in biblioteca, con dimostrazione pratica di esercizi e tipi di camminata a cura della fisioterapista Francesca Ascheri.



A tutti i partecipanti verrà distribuita la “Guida al movimento” con esercizi e consigli per mantenersi in forma. Al termine del percorso, esibizione del gruppo “Golden Age” dell'associazione Ginnastica Riviera dei Fiori che ha partecipato recentemente al Festival Mondiale della Golden Age in Portogallo.



Nella sala “Mangia più sano”, dalle 15,15 alle 15,30 la presentazione dei progetti a cura dell'Ente Nazionale Sordi Onlus. A seguire, fino alle 17,30 “Le persone e le comunità nella medicina partecipativa”: introduce Gianluca Lisa direttore percorsi e residenzialità disabili Asl1, tavola rotonda con Claudia Lanteri direttore sociale distretto 3. E ancora, “Le comunità educanti” con Gabriele Buono educatore Asl1, “Verso una medicina partecipativa: l'engagement” con Guendalina Graffigna professore ordinario di psicologia dei consumi e della salute presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, “Coinvolgiamo i caregiver” con la psicologa Asl1 Elisa Giuliani, “Coinvolgiamo i bambini e gli adolescenti con disabilità” con Caterina Castagneto fisioterapista Asl1 e “Coinvolgiamo gli adolescenti” con il responsabile neuropsichiatria infantile Asl1 Giuseppe Pili.



In Calata Cuneo dalle 15 alle 17, “Harley Terapia”: sfilata ed animazione per i più piccoli a cura dell'Harley Davidson Italian Club Liguria”, in occasione della giornata internazionale della persona disabile. In collaborazione con la polisportiva dilettantistica Integrabili. Infine presso la sala “Allena la mente” al secondo piano della biblioteca “Lagorio”, dalle 15 alle 18 “L'ospedale delle bambole e dei peluche”: gioco e laboratorio coi dottori clown a cura dell'associazione Sorrisi in pillole, per imparare a non avere paura delle cure. I bambini che parteciperanno possono portare con se la propria bambola o peluche.