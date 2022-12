Aumento positivi Covid, da lunedì sospensione delle visite negli ospedali della provincia

Stop alle visite in ospedale da lunedì prossimo a causa dell'aumento di positivi da Covid-19. La decisione è stata presa dall'Asl in considerazione dell’attuale quadro epidemiologico ed all’incremento di casi nella popolazione della provincia di Imperia.

Asl 1, quindi ha reputato indispensabile attuare tutte le misure idonee a contenere la diffusione del virus, in particolar modo all’interno delle aree ospedaliere di degenza e fra il personale sanitario.



Da lunedì e fino a una decisione contraria, in modo da ridurre l’esposizione all’infezione, sarà vietato l’accesso alle strutture ospedaliere (Bordighera, Sanremo e Imperia), ai visitatori, in tutte le aree di degenza, eccetto per i casi eccezionali i quali saranno valutati dal Direttore della Struttura dove è ricoverato il paziente. Queste sono: condizioni cliniche particolarmente critiche, pazienti fragili, pazienti disabili.