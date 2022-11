Sanremo: aggiudicata per quattro anni più due la spiaggia libera attrezzata di lungomare Calvino

E’ stata aggiudicata già per l’estate 2022 e andrà avanti per quattro anni più due a seguito della gara d’appalto, la gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata sul lungomare Italo Calvino zona ‘Piazzale’.

La gara è stata fatta per la durata di quattro stagioni balneari (fino al 31 ottobre), con la possibilità di rinnovo per la durata di altri due anni (fino al 31 ottobre 2027). Il valore complessivo massimo stimato per l’intero periodo contrattuale è di un milione e mezzo di euro, ovvero 250.000 l’anno. La spiaggia è stata aggiudicata alla ditta individuale ‘Alfonso Franco’ con un corrispettivo annuo offerto pari a 42.600 euro.