Imperia: trovato un cadavere in una vasca di galleggiamento al cantiere nautico sul lungomare Vespucci (Foto e Video)

Mobilitazione a Imperia sul lungomare Vespucci, nella zona del cantiere nautico per un cadavere rinvenuto in una vasca di galleggiamento. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di un uomo di mezza età che, dopo essersi tagliano le vene ai polsi si è buttato nella vasca con un peso al collo.

Ora gli inquirenti cercheranno di capire quando l'uomo si è tolto la vita e, successivamente anche i motivi dell'insano gesto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme al personale medico del 118, la Polizia, la Guardia Costiera ed è stato anche allertato medico legale.