“Si tratta di spazzatura che viene buttata quotidianamente ed è possibile che possa rimanere un paio di giorni, visto che il ritiro dell’indifferenziata viene fatto una volta alla settimana”.

Questa la precisazione di Amaie Energia, la società che gestisce il servizio di raccolta dell’immondizia a Sanremo, dopo la mail di protesta (QUI) di una lettrice per gli abbandoni in via Lamarmora.

“Il servizio raccolta abbandoni in via Lamarmora passa ogni due giorni e vi inviamo la foto di oggi”.