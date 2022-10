Ventimiglia: 66enne investita in via Dante Alighieri ricoverata in Pronto Soccorso

Questa mattina a Ventimiglia una donna di 66 anni è stata investita. L'incidente è avvenuto alle 9.45 in via Dante Alighieri e il pedone ha riportato un trauma cranico. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia. La donna è stata trasportata in Pronto Soccorso per cure e accertamenti.