Incidente mortale sul lavoro alla stazione ferroviaria di Sanremo, CGIL "Mai più, sicurezza sul lavoro insegnata già a scuola"

E' il pensiero di Fillea Cgil Imperia e Liguria, Filt Cgil Imperia e Liguria, Cgil Imperia e Cgil Liguria, di fronte alla morte di un operaio della ditta Ivecos, azienda che opera in appalto per conto di RFI, deceduto in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto nella galleria della stazione ferroviaria di Sanremo.

"Servirà fare chiarezza sulle cause di questo incidente perché non si ripeta mai più".

"Nell’esprimere vicinanza e cordoglio ai familiari della vittima lanciamo un grido di allarme per questa emorragia di vite umane che, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 9 ottobre, giornata nazionale delle vittime sul lavoro, è un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica. - affermano dalla CGIL - Così come è assolutamente necessario che le imprese seguano criteri di qualificazione, anche attraverso il modello della patente a punti".



"E’ necessario che al più presto si realizzi il rafforzamento dei controlli da parte del sistema di vigilanza nelle aziende attraverso gli ispettori regionali sul lavoro su prevenzione e repressione. Tutti, a partire dalle imprese, devono fare la propria parte; anche Inl, Inail, Asl, Inps devono fare la loro e realizzare monitoraggi permanenti che coinvolgano anche le parti sociali. - concludono dal sindacato - La materia della salute e sicurezza sul lavoro deve entrare nei programmi scolastici perché non sia solo una conoscenza di norme, ma si concretizzi il rispetto del valore della vita umana".