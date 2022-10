Incidente mortale sul lavoro a Sanremo: CGIL, CISL e UIL "Martedì prossimo presidio sotto la Prefettura"

"L’ennesima tragedia che non può lasciarci indifferenti". Cgil Cisl e Uil intervengono con una nota unitaria sull'incidente mortale sul lavoro avvenuto stanotte nella galleria ferroviaria di Sanremo. Ha perso la vita un operaio della ditta Ivecos, azienda che opera in appalto per conto di RFI.

"Esprimiamo vicinanza e le nostre più profonde condoglianze alla vittima e ai suoi familiari. - affermano i sindacati - Siamo in prima linea nel ricordare a tutti la necessità di un profondo miglioramento sul tema della sicurezza sul lavoro: migliorare il servizio di vigilanza sul pieno rispetto delle norme, la formazione del personale e le dotazioni adeguate".

"Proprio in questi giorni siamo impegnati nella campagna nazionale: il martedì 18 saremo in presidio sotto la Prefettura per chiedere più attenzione e più sicurezza" - annunciano i sindacati.