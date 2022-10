Sanremo: sabato prossimo, al via la 17esima edizione di ‘Ottobre di Pace 2022’

La manifestazione 'Ottobre di Pace', nata dalla proclamazione di Sanremo 'Città Internazionale per la pace, la nonviolenza e i diritti umani', è arrivata alla sua diciassettesima edizione per portare anche quest’anno il suo contributo alla diffusione della cultura della pace e della nonviolenza nel nostro territorio, e non solo.

"Di fronte agli avvenimenti degli ultimi mesi e alle loro conseguenze - si spiega nel comunicato - diventa molto più drammatico e più urgente il bisogno di capire, di dare risposte, di proporre soluzioni. Se non si riconoscono le responsabilità che l’uomo dovrebbe avere verso il mondo, ossia verso tutti gli esseri viventi che lo abitano, le crisi e i conflitti, i disastri e le guerre continueranno a ricadere in primo luogo sulle popolazioni povere e indifese, spesso costrette alle migrazioni, ma anche, e non meno fortemente, su tutti gli abitanti apparentemente privilegiati della nostra 'casa comune'. Essere più consapevoli è l’unico punto di partenza. Noi cercheremo di proporre occasioni e materiali per riflettere.

I temi che toccheremo nell’edizione di quest’anno, a partire dall’8 ottobre, sono le due grandi minacce che preoccupano noi tutti: le guerre e le conseguenze imprevedibili dei cambiamenti climatici sull’ambiente. Ma ricorderemo anche le persone e le azioni positive che nel passato hanno ottenuto risultati impensabili con la forza della nonviolenza. Cambiare si può e si deve. Facciamolo insieme a tutte le persone di buona volontà".

Le Associazioni della Rete Ottobre di Pace: Amnesty International, ASSEFA, Attac, Casa Africa, Centro Ascolto Caritas, Club Unesco Sanremo, Coop Liguria - Sezione Soci Sanremo, Mappamondo, Popoli in Arte