I percorsi del turismo esperienziale di Cna Liguria al TTG Travel Experience di Rimini

Cna Liguria presenterà nove percorsi di Turismo Esperienziale alla 59a edizione del TTG Travel Experience e incoming Italia che si terrà a Rimini fiere dal 12 al 14 ottobre 2022 in collaborazione con Regione Liguria, Agenzia in Liguria e Cna nazionale Turismo e Commercio. Per la prima volta verranno proposti pacchetti turistici dedicati alla Liguria con esperienze culinarie, artigianali, sportive, naturalistiche e culturali nati dalla capacità di mettere a sistema le realtà imprenditoriali locali associate alla Confederazione nazionale dell’Artigianato e piccola e media Impresa.

“Le nostre proposte turistico esperienziali sono una prova dell’investimento che la nostra associazione sta realizzando nel settore turistico – spiega il Presidente Cna Turismo e Commercio Liguria Olmo Romeo - che è oggi tra i più importante per la Liguria. I dati confermano un superamento dei livelli pre-pandemici delle presenze e il comparto ha un ruolo fondamentale per l’economia, permette ai giovani opportunità di sviluppo, crescita e occupazione. Al suo interno ha tanti diversi sviluppi imprenditoriali – dalla ristorazione ai balneari, dall’artigianato alle strutture ricettive – Cna vuole dare voce a queste declinazioni e mettere in rete le aziende per potenziarne le opportunità di sviluppo. Per la crescita qualitativa dell’offerta delle nostre imprese da anni collaboriamo con il Polo d’Imperia dell’Università di Genova nella realizzazione di un laboratorio dedicato al turismo esperienziale. Da oggi diventiamo promotori e investitori nelle fiere principali del turismo: parteciperemo al TTG con due desk, uno dentro allo stand di Agenzia in Liguria, che ringraziamo per la collaborazione, e uno all’interno nello stand di Cna nazionale – che è l’unica associazione che ha deciso di investire con un proprio spazio all’evento. I nostri pacchetti hanno diversi obiettivi: valorizzare destinazioni turistiche territoriali, destagionalizzare e aumentare la durata media del pernottamento”.

Gianni Berrino, assessore al Turismo di Regione Liguria, commenta: “Presentiamo il risultato della collaborazione con Cna: si tratta di pacchetti turistici per il prossimo anno che prevedono pernottamenti lunghi fino anche a sette giorni. Sono pacchetti che consentono al turista di godere appieno dei due mari che caratterizzano la Liguria: quello blu del nostro magnifico Mediterraneo e quello verde del nostro splendido entroterra. Ciò permette di coinvolgere tanti soggetti che offrono servizi diversificati mettendo quindi a contatto tante realtà per un turismo in Liguria che faccia sistema creando lavoro e servizi sempre più di elevata qualità. Voglio infine fare i complimenti a Cna per l'iniziativa nata col Polo d’Imperia dell’Università di Genova: la presenza del laboratorio dedicato al turismo esperienziale è un unicum che viene sicuramente apprezzato da turisti e addetti ai lavori”.

“CNA Liguria è protagonista e partner istituzionale per il rilancio del turismo sui mercati internazionali – aggiunge Cristiano Tomei Coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio -. I pacchetti turistici proposti dalle imprese della filiera CNA saranno oggetto di trattativa durante i Business Meeting che si terranno al TTG con oltre 300 buyers internazionali. Oltre quattrocento piccole e medie imprese del turismo italiano si confronteranno direttamente con i più grandi compratori di viaggi internazionali durante i Business Meeting che si svolgeranno nello stand CNA. CNA Liguria, insieme al TTG e alla Regione, lancia il progetto dei post tour sul territorio ligure per accogliere direttamente a casa delle imprese turistiche i principali buyer mondiali per la promozione delle destinazioni amatissime dai turisti internazionali, che hanno reso la Liguria una delle destinazioni più visitate al mondo. Tour esperienziali e di spessore per una proficua promozione turistica del nostro territorio. Un’opportunità irripetibile per la piena riconquista dei mercati internazionali”.

Hanno partecipato alla conferenza e portato il proprio saluto Luca Corradino Sales Account Manager del TTG, Matteo Garnero, Direttore Generale Agenzia in Liguria e il Presidente di Cna Turismo e Commercio Marco Misischia.

I pacchetti turistici proposti da Cna Liguria

Alla scoperta di Genova e del Tigullio: percorso tra artigianato cultura e gusto

Un soggiorno dedicato alla visita del centro storico genovese, alle bellezze del Tigullio attraverso attività di artigianato e alla scoperta dei prodotti che rendono unico questo territorio. Vengono proposti dei pernottamenti in agriturismo/strutture di charme per un viaggio all'insegna del benessere con trattamenti in spa e relax in riva al mare. Visite e degustazioni in cantine esclusive, corso di cucina ligure per conoscerne i prodotti tipici. Un percorso tra la storia locale alla ricerca della "pietra", elemento unico del paesaggio e del nostro artigianato artistico. Pacchetto coordinato da Cna Genova, tour operator GeRent Travel di Genova Rent.

Cinque giorni per cinque percorsi

CNA La Spezia porta al TTG cinque pacchetti turistici che raccontano il territorio nel suo complesso e offrono una visione delle attività che si possono svolgere sullo stesso tra cultura, degustazioni e attività outdoor. Le proposte coinvolgono diversi territori, tra cui Val di Vara, Val di Magra fino alle Cinque Terre e al Golfo dei Poeti e, nella logica di seguire la politica turistica regionale che vuole ampliare il numero di notti, prevedono una durata di cinque notti.

Vivere i luoghi da protagonista della tua vacanza



La prima esperienza turistica è un itinerario di 6 giorni/5 notti che partendo da rinomate località costiere come Bordighera vi farà scoprire l’entroterra dei borghi, alcuni dei quali premiati da TCI, come Badalucco, Triora, Vallebona, Perinaldo. Un percorso tra lussureggianti valli coltivate a fiori, ulivi e vite, che toccherà Dolceacqua, Seborga, Airole e Pigna con gli antichi insediamenti rurali e i prodotti unici quali il vino Rossese, l’olio nella varietà Taggiasca e tante specialità tra presidi Slowfood e rinascimenti DE.CO.

La seconda proposta è per gli appassionati di trekking: un itinerario di ambio respiro, che in 8 giorni e 7 notti, con un immaginario arco tra mare e montagna, vuole collegare le spiagge alle cime più alte delle Alpi Liguri. Partendo da Oneglia e Porto Maurizio, si vivrà la Valle Impero, già storico crocevia di commerci con Pieve di Teco. Si arriva dunque a Mendatica e alle Cascate dell’Arroscia, toccando Il Saccarello e poi la Val Nervia. Apricale, Castelvittorio e Pigna, borghi arroccati ricchi di tradizioni. Tra dolci tipici, castelli medievali e vino Dolceacqua stupirà chiunque, prima di toccare nuovamente il Mar Ligure, con Ventimiglia porta per la Costa Azzurra. Qui vedrete uno splendido centro storico, i magnifici Giardini Hanbury e l’azzurro del mare che si confonde nuovamente con il cielo. La terza proposta è dedicata agli amanti dell’outdoor CNA Imperia propone weekend o settimane a stretto contatto con la natura e il divertimento. Lasciati accompagnare tutto l’anno su panoramici sentieri per MTB. Le montagne tra Sanremo e Bordighera con il selvaggio entroterra sono il terreno perfetto per praticare sport 12 mesi all’anno. Nei mesi estivi lasciati tentare dal canyoning o dall’arrampica e il paese di Triora ti stregherà con il suo fascino. Gli amanti dell’adrenalina e dell’acqua salata troveranno sulla costa favolose possibilità per praticare windsurf, kayak, sup.