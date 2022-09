Sanremo: venerdì prossimo il 'Global Climate Strike' in piazza Colombo, aderisce anche la Cgil

Per venerdì prossimo è stato indetto dal movimento dei #FFF il Global Climate Strike. La Cgil di Imperia sostiene come sempre questa giornata di mobilitazione per il clima e invita a partecipare.

“La manifestazione dei giovani – evidenzia la Cgil imperiese - si colloca in un momento cruciale per il nostro paese, sia sul versante politico, sociale e anche ambientale. Siamo alla fine di un anno e di un’estate in cui gli effetti del cambiamento climatico nel nostro paese si sono fatti sentire pesantemente: temperature record e siccità con gravi danni per l’agricoltura, incendi e ondate di calore. Le prime piogge violente di questi giorni ci costringono ancora una volta a fare la conta dei morti e dei danni: al momento nelle Marche purtroppo si registrano 11 vittime e 2 dispersi”.

Il nostro territorio, fragile ed esposto fortemente al rischio idrogeologico non fa eccezione e porta ancora i segni delle tempeste e alluvioni degli autunni precedenti: “Per questo anche per noi è importante manifestare insieme ai ragazzi e porre la questione climatica come una priorità. Chiediamo un radicale ed urgente cambiamento di sistema che sposti l’obiettivo, dalla ricerca di profitti e rendite finanziari per pochi, a: lavoro, diritti, pace, ambiente, giustizia sociale. Il contrasto al cambiamento climatico, una giusta transizione ecologica e sostenibile, il superamento dell’uso delle fonti fossili fanno parte di questo cambiamento e delle nostre priorità”.