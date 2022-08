Monte Saccarello: una folla per la 122° Festa del Redentore (galleria fotografica)

Domenica 7 agosto, si è svolta, sul Monte Saccarello, vetta più alta della Liguria, la 122° Festa del Redentore. La tradizionale ricorrenza si svolge ogni anno la prima domenica del mese di agosto, dal lontano 1900, anno in cui, in occasione del Giubileo, venne innalzata la statua in ghisa dorata del Cristo Redentore, a protezione delle valli sottostanti. La Santa Messa, a cui hanno partecipato numerosi fedeli, è stata celebrata alle ore 11 dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, S.E. Mons. Antonio Suetta e dai concelebranti Don Rosario Tambaro, parroco di Soldano e Don Valentino Ottolini, parroco di Santa Maria delle Grazie in Bergamo. Il servizio all’altare è stato prestato dal Diacono Riccardo Tomasella. L'Associazione Festa del Redentore – Monte Saccarello ha curato la promozione e l'intera organizzazione del raduno. Presenti all’evento l’Assessore del Comune di Triora, Fulvio Bianchi, una delegazione dei Carabinieri di Triora e la Squadra della Protezione Civile dell'Unione delle Valli Argentina e Armea. Suggestiva la presenza dei grifoni che volteggiavano nell’aria lungo il crinale montuoso. Al termine della cerimonia, tutti i partecipanti sono stati invitati ad un rinfresco allestito dagli organizzatori.