Sanremo: molte meduse in acqua sul litorale di Bussana, non sono pericolose ma possono provocare bruciori (Foto)

Non è un evento eccezionale, ma comunque il riscaldamento dell’acqua di mare delle ultime settimane, ha ovviamente contribuito a ‘tropicalizzare’ il clima anche nella nostra provincia. E, quanto accaduto questa mattina nel tratto di mare di Bussana a Sanremo, lo conferma.

Sono diverse le specie di meduse presenti nel Mediterraneo e, tra queste, quelle trovate stamattina di fronte al ‘Daruma Beach’ a anche davanti ad altre spiagge della zona, sembrano essere simili alla medusa luminosa (Pelagia noctiluca).

Perché si presentano le meduse in mare? Gli esperti del settore confermano che sono due i fattori che contribuiscono all’aumento delle meduse, il riscaldamento degli oceani derivante dal cambiamento climatico e il numero crescente di attività svolte in mare. Secondo quanto confermato da chi era in spiaggia questa mattina, le meduse trovate a Bussana (molte ma non da diventare un ‘tappeto’ sul mare) non sono particolarmente pericolose.

Possono far irritare la pelle in caso di contatto ma, fortunatamente non sembrano velenose. Questa mattina a Bussana la gente ha continuato regolarmente a stare in acqua mentre i bagnini hanno provveduto a limitare i danni, raccogliendo dall’acqua il maggior numero di meduse.

(Foto di Tonino Bonomo)