Sanremo: Guardia di Finanza e Nas bussano alla porta di ‘Casa Serena’. Massimo riserbo sull’operazione

Pomeriggio movimentato alla casa di riposo di Poggio ‘Casa Serena’. Guardia di Finanza e Carabinieri dei Nas si sono presentati alla porta della Rsa per una serie di controlli sui quali al momento vige il massimo riserbo.



Non si tratta della prima operazione da quando la gestione è passata al soggetto privato, anche se per il momento non si conoscono in via ufficiale le motivazioni che hanno spinto oggi al sopralluogo da parte delle forze dell'ordine anche se con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi di denunce da parte dei familiari di alcuni ospiti per presunti comportamenti anomali.