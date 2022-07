Imperia: vetrina distrutta in via Bonfante, Confesercenti "La videosorveglianza dia delle risposte"

La Confesercenti provinciale di Imperia interviene nuovamente per denunciare l’ennesimo episodio di delinquenza ai danni di un esercizio commerciale cittadino, dopo quanto precedentemente segnalato a novembre 2021 con l’aggressione ad un’imprenditrice e numerose vetrine danneggiate in via Bonfante, piazza Dante ed in via XXV Aprile.

Questa volta il destinatario del vile ed ingiustificato gesto uno storico negozio di via Bonfante 'M&D', un’altra vetrina deturpata ed ennesimo danno ad un’attività commerciale.

"Auspichiamo che il servizio di videosorveglianza attivo in città - dice Confesercenti - dia delle risposte a coloro che stanno svolgendo le indagini aiutando ad identificare gli autori dell’ignobile gesto posto in essere e come Associazione di categoria chiederemo nei prossimi giorni un incontro alle autorità al fine di pretendere maggior tutela e attenzione in materia di sicurezza e ordine pubblico per tutti gli operatori commerciali che ogni giorno esercitano attività di impresa nelle nostra città”.