Passeggiata alla Chiesa di San Pancrazio a fine maggio per i soci del 'Wheel Club Sanremo'

Una bellissima giornata, ricca di scoperte ambientali, suggestive nel contesto dell’ambiente intemelio, quella del 22 maggio con il ‘Wheel Club Sanremo’, che ha organizzato la ‘Passeggiata a San Pancrazio’, con l'intento di collaborare al ripristino della chiesetta campestre.

Il club matuziano, con la sua presidente Anna Jeraci-Bio, ha coordinato la giornata, con l'intento di sensibilizzare i membri degli altri club e gli altri partecipanti alla passeggiata rivolta al recupero alquanto impegnativo della chiesetta.

“Giunti sul posto – dicono gli organizzatori - si è pensato a diverse soluzioni, suggerite dall'esperienza e dall'intuito dell'architetto Carmen Lanteri, responsabile Fai di Imperia, con una proposta di iniziale consolidamento che metta in sicurezza la struttura, lasciandola almeno per ora a cielo aperto, come la chiesa di Baiardo e quella di Bussana”.

Nulla vieta in futuro, compatibilmente con i fondi a disposizione, di effettuare una copertura. Presente nel gruppo della passeggiata il presidente del Rotary Club di Sanremo Andrea Ghirardelli che collabora già con il suo club alla conoscenza di Perinaldo con l'app ‘microsomi’, un nuovo modo di acquisire le particolarità non note del nostro retroterra ligustico ed altri soci del suo Club del del rotary Club Sanremo Hambury.

Sicuramente il Club Inner Wheel che porta avanti service per l'ambiente, la salute, la solidarietà, il sostegno delle capacità artistiche dei giovani, la discussione ed il confronto sui problemi come bullismo e solitudine giovanile, dando sostegno alla socialità e favorendo la conoscenza delle bellezze del nostro territorio vorrà ancora aiutarci. Condivisione di lodevoli proposte di convegni sull'ambiente, l'alimentazione e in modo particolare sulla conoscenza dei nostri cieli tramite l'osservatorio astronomico di Perinaldo.