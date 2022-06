Il Comune di Sanremo ha emesso un'ordinanza (scaricabile a questo link) che istituisce il divieto di sosta in alcuni tratti di corso Garibaldi e via Manzoni per il 5 giugno in occasione della ‘Ciclosportiva Randonnee Internazionale Milano – Sanremo’.

Viene inoltre istituito il divieto di transito in corso Garibaldi e via Fratti eccetto “i veicoli di Polizia, soccorso, emergenza, i servizi pubblici ed i veicoli diretti in area privata”.