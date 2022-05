Imperia, in giunta il caos del mercato 'fantasma' di Porto: l'assessore Oneglio chiede di relazionare

E’ approdato oggi, nella riunione di giunta in programma a fine mattinata, il caso del 'mercato fantasma' di Porto Maurizio (QUI): a sollevarlo e a chiedere spiegazioni all’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio il collega alla Viabilità Antonio Gagliano che stamattina ha ricevuto una delegazione di commercianti e ambulanti furenti per il trasloco delle bancarelle nel 'deserto' della seconda parte di via Cascione promettendo loro un interessamento che è subito arrivato.

Al termine dell'intervento dell’Assessore Oneglio tutta la Giunta ha dato pieno mandato allo stesso di approfondire gli elementi emersi e di elaborare possibili alternative da esaminare nel corso della prossima seduta.

“Stante la prolungata assenza di numerosi ambulanti – evidenzia in una nota l'Amministrazione Scajola – l’obiettivo è quello di individuare una soluzione capace di coniugare gli interessi della cittadinanza, degli operatori del mercato e dei commercianti della zona".

“Qui la situazione è tornata quella di due mesi fa, strada chiusa e solo due banchi che si rifiutano di aprire perché isolati. I cartelli di divieto sono stati solo ieri, siamo arrabbiati sia noi ambulanti che i negozianti. Mi rifiuto di aprire il banco”. Così si è espresso stamattina Claudio Granata, ambulante di Albenga che si è ritrovato insieme a un solo un collega nel ‘deserto’ della seconda parte del mercato.