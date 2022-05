Sanremo: sabato prossimo nella Pigna una serie di appuntamenti per ricordare Iba Faye

Sono trascorsi cinque anni e mezzo da quando ci ha prematuramente lasciato l'artista senegalese Iba Faye, pittore, musicista, animatore culturale, personaggio centrale nella rinascita culturale della Pigna di Sanremo.

Il figlio Naby con la madre Manuela Sartore e un gruppo di suoi amici, su iniziativa di Arlette Medjber de La Cave, organizza per sabato una festa per ricordarlo e per farlo conoscere a coloro che non lo hanno mai incontrato. Il programma della festa spazierà dall'arte alla musica, senza dimenticare la cucina senegalese.

Si inizierà alle 15,30 con un concorso di disegno in piazza Santa Brigida dedicato ai ragazzi delle scuole medie, seguito da un laboratorio creativo organizzato da Tutto Mat, alias Andrea Salvaggio , il cui atelier è ubicato nei locali in cui lavorava Iba. Dopo la premiazione del concorso, prevista alle 18, la festa si sposterà a La Cave per l'aperitivo in musica, con proiezione di foto e video di Iba. A seguire la cena senegalese, per la quale è obbligatoria la prenotazione entro le 19 di oggi 5 maggio, telefonando al 3287329436, oppure presso l'Atelier di Tutto Mat.

Quindi la proiezione del documentario dedicato a Iba realizzato dal regista Piero Farina e poi, dalle 22, jam session con alcuni tra i musicisti che suonarono con lui. Un programma ricco dunque, nel ricordo di un artista ricco di umanità.