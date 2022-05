Imperia: da sabato prossimo la manifestazione ‘Fili e legni verso il Giappone – Le arti incontrano Ligustro’

Si terrà da sabato al 15 maggio la manifestazione ‘Fili e legni verso il Giappone – Le arti incontrano Ligustro’, a cura dell'Associazione Magia di Punti, con il patrocinio del Comune di Imperia, una settimana ricca di appuntamenti che avranno come tema principale l’incontro dell'arte del ricamo con l'Arte di Ligustro, e una serie di eventi in grado di coinvolgere ed emozionare tutto il pubblico.

Magia di Punti, Associazione culturale di Imperia, ha come obiettivo di divulgare la cultura, diffondere e condividere arti manuali antiche, millenarie, che si sviluppano valicando le frontiere del tempo e dello spazio. Ogni socia da tempo si adopera per tramandare la passione del ricamo e, attraverso l'uso di un piccolissimo ago e la riscoperta di tessuti antichi, un punto dopo l'altro, racconta la storia, i movimenti culturali e poetici, si fa testimonial di un'epoca.

Ora le amiche di Magia di Punti, continuando il percorso di ricerca e scoperta della loro terra e delle loro radici, hanno interpretato l'incanto, la poesia e le opere del Maestro incisore imperiese Giovanni Berio “Ligustro” la cui arte è diffusa in ambito internazionale e i cui lavori hanno stupito ed interessato anche gli esigenti critici ed esperti nipponici.

La serie di eventi sarà inaugurata sabato alla biblioteca civica L. Lagorio, con un ricordo dell'artista e proseguirà con l'inaugurazione dell'esposizione di ricami che resterà aperta al pubblico da domenica 8 al 15 maggio, dalle 10 alle 19 presso la Galleria il “Rondò” Piazza Dante.

“L'idea della mostra – dicono gli organizzatori - nasce dall'incontro con Ligustro nel lontano 2014, che, facendo ammirare le sue opere e i suoi legni alle amiche di Magia di Punti, si dimostrò entusiasta di avviare una collaborazione con la nostra Associazione: l'obiettivo quello di interpretare attraverso il ricamo il suo mondo Ligure Giapponese che, con la raffinatissima arte della stampa policroma del Ukiyo su carta impressa con matrici di legno nata a Edo, trasforma in straordinarie visioni i prediletti angoli di Imperia, in particolare di Oneglia, esalta i figli più illustri della sua terra da Edmondo de Amicis a Mario Novaro, dal musicista Luciano Berio ai Nobel Giulio Natta e Renato Dulbecco. Giovanni Berio ci lascia l'11 dicembre 2015 e il progetto si assopisce, ma vive sotto la brace e nel 2019 riprende vigore. Interviene ancora il Covid che blocca le manifestazioni per altri 2 anni”.

Nel frattempo però mani operose, grazie alla collaborazione del figlio di Giovanni, Francesco e della Fondazione Mario Novaro attraverso la figura del suo Presidente Maria Novaro, di Hellory Maria Nella Ponte allieva di Ligustro, rielaborano le preziose opere dell'artista, ne studiano i meravigliosi colori, le delicate sfumature, la leggerezza delle policromie, e così le tonalità brillanti della sua più ampia gamma cromatica e l'originalità compositiva diventano la trama e l'ordito di un lavoro cui le amiche si impegnano lavorando con passione.

Tutti i laboratori sono gratuiti. Si raccomanda la prenotazione, scrivendo alla e-mail della biblioteca biblioim@comune.imperia.it oppure telefonando al numero 0183 701606