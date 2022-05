Dal 9 maggio arriva la nuova App di Egea Ambiente per fare bene la raccolta differenziata nel golfo dianese e andorese

Egea Ambiente lancia una nuova App per supportare i cittadini dei comuni del golfo dianese e andorese nel percorso verso la sostenibilità ambientale. Da lunedì 9 maggio sarà infatti disponibile in tutti gli store (Google Play e Apple) la nuova applicazione di Egea Ambiente, realizzata nell’ambito della campagna informativa “Il tuo impegno lascia il segno”, promossa dai comuni del territorio in collaborazione con la stessa Egea Ambiente e Proteo. Uno strumento in più per i cittadini e i turisti dei 12 comuni del golfo dianese e andorese, che scaricando l’applicazione potranno scegliere facilmente il comune di loro interesse e avere tutte le informazioni come:

· il calendario di raccolta attivo nel proprio comune

· il centalogo, ovvero dove vanno conferiti cento oggetti di uso quotidiano

· indirizzi e orari degli ecocentri

· indirizzi orari degli sportelli per ritirare i kit di raccolta e richiedere informazioni

· news ed eventi

· riferimenti social

· contatti Egea Ambiente

· notifiche calendario esposizione rifiuti (per coloro che risiedono nelle aree con modalità di raccolta porta a porta).

Sicuramente l’app potrà supportare i cittadini anche in vista dell’attivazione a pieno regime del nuovo servizio di raccolta, il quale comporterà anche la chiusura, su tutti i 12 comuni, dei cassonetti e delle isole informatizzate: essi infatti, da lunedì 16 maggio saranno accessibili esclusivamente a chi ne ha diritto ed è in possesso dell’apposita chiave o della tessera magnetica (per le isole informatizzate).