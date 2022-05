Sanremo: un lettore "Prima la riduzione di velocità e ora l'autovelox, non è che sia per fare cassa?"

Un nostro lettore, Andrea Mazzocchi, ci ha scritto in relazione alla decisione di installare un autovelox fisso sull’Aurelia Bis:

“Se corrisponde al vero che gli incidenti sono aumentati negli ultimi mesi, l’aumento fa stranamente seguito all’abbassamento (avvenuto diversi mesi addietro) del limite di velocità da 90 a 70km che interessa il tratto a doppia corsia in entrambi i sensi di marcia tra lo svincolo di Arma e quello di San Martino. La riduzione, apparentemente senza una ragione logica, potrebbe avere indotto (ed indurre) gli utenti ad aumentare la velocità all’interno delle gallerie per ridurla poi bruscamente all’uscita delle stesse dove a volte sono posizionati autovelox presidiati dalle forze dell’ordine. Il tutto con maggiore pericolosità. La detta apparente mancanza di logica deriva dal fatto che nel tratto a doppia corsia per senso di marcia il limite di velocità (70 Km) è inferiore a quello (80 km) che è stato mantenuto nel tratto a due sensi di marcia. Seppur a pensare male si fa peccato ma spesso si indovina, come diceva Andreotti, non è che il tutto (riduzione apparentemente senza logica del limite di velocità e installazione di autovelox) sia stato fatto per ‘far cassa’? Per dissipare tale ipotesi, sarebbe interessante conoscere la motivazione che ha portato alla riduzione della velocità consentita nei tratti a doppia corsia per senso di marcia mantenendo invece un limite superiore in quello ad un'unica corsia con doppio senso di marcia”.