Tutto pronto per la prima edizione di ‘Ventimiglia wine masterclass’ nell’ambito della rassegna ‘Oltre il cibo’

L’eccellenza del vino va in scena a Marina di Ventimiglia il 13 e 14 maggio con la prima edizione di “Ventimiglia Wine Masterclass” nell’ambito di Oltre il Cibo, rassegna culturale ed enogastronomica in calendario da maggio a settembre. Dedicati alla degustazione di vini espressione dell’eccellenza nel mondo, i due eventi saranno guidati dalla talentuosa Presenter e Wine Educator Cristina Mercuri DipWSET. Leader nella formazione su vini, distillati e sake e tra le 10.000 persone al mondo in possesso del diploma DipWSET, Mercuri ha scelto le sei tipologie di spumanti metodo classico e di rossi che andranno a comporre le due super degustazioni in programma nella città alta, nella centralissima via Garibaldi, presso l’ex ristorante Bucaniere.

La prima masterclass, in calendario venerdì 13 maggio alle ore 18.00, sarà dedicata agli “Sparkling Wines” con una speciale selezione delle bollicine più rinomate al mondo. Dall’Italia alla Francia, passando per la Spagna e il Sudafrica, Cristina Mercuri guiderà gli ospiti in una degustazione alla cieca per esaltare e scoprire i vini spumanti tra i più emblematici nei rispettivi territori. Si passerà così da un Trento DOC Balter Riserva a uno Champagne Pierre Peters Vintage, da un Franciacorta Barone Pizzini Bagnadore Riserva a uno Champagne Philipponnat Clos de Goisses, per arrivare allo spagnolo Corpinnat Recaredo Vintage e al sudafricano CAP Classique Simonsig.

Con il titolo “Rossi anche d’estate” la seconda masterclass, in calendario sabato 14 maggio sempre alle ore 18.00, sarà orientata a sfatare il luogo comune “bianco d’estate e rosso d’inverno”. Le etichette selezionate, fornite grazie al supporto della Edoardo Freddi International – prima azienda italiana di export management del settore enologico - permetteranno di apprezzare una proposta di rossi delicati e raffinati, perfetti anche per accompagnare menù della stagione estiva: un viaggio tutto italiano con bottiglie di Sanct Valentin Pinot Noir San Michele Appiano, Cigognola Barbera Dodicidodici, Nebbiolo Roccheri Marchesi Di Barolo, Rosso di Montalcino Madonna Nera, Palmento Costanzo Contrada Santo Spirito Pt 464 e Hauner Hierà.

Ventimiglia Wine Masterclass è il secondo appuntamento di Oltre il Cibo, rassegna culturale ed enogastronomica organizzata da Marina Development Corporation (MDC), che sarà aperta sabato 7 maggio, al Forte dell’Annunziata, dalla grande mostra “Cibo” di Steve McCurry, con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e curata da Biba Giacchetti su progetto di Sudest57.