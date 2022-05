Triora: il Comune rinuncia all'eredità di una donna che aveva lasciato una serie di terreni

Il Consiglio comunale di Triora, ha deciso di rinunciare al lascito testamentario di Giovanna Varese.

Nel testamento la donna, infatti, aveva deciso di lasciare tutto al Comune ma, dopo una descrizione ed identificazione generale dei beni, sono state evidenziate alcune criticità.

In particolare la maggior parte dei terreni in elenco risulta essere ubicata in zona agricola o in territori non insediabili del Piano Urbanistico Comunale. Tutti i terreni risultano essere in zona soggetta a vincolo paesaggistico e la maggior parte non è raggiungibile da mezzi meccanici o da strade carrozzabili.

Secondo il Comune, infatti, sarebbero necessari cospicui interventi di manutenzione straordinaria o bonifica sulla quasi totalità dei terreni per il raggiungimento e mantenimento degli stessi, che sono collocati in aree distanti da nuclei abitati.

L’immobile lasciato al Comune si trova in condizioni di forte stato di degrado con perdita della copertura ormai da molti anni.