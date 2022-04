Turismo congressuale, Sanremo ci prova: si cerca il partner per un progetto da oltre 400 mila euro in tre anni

Da anni in città si sente parlare di turismo congressuale, una fetta di mercato che in alto parti d’Italia (leggi Romagna) tiene in piedi l’intero comparto nei periodi di bassa stagione. Sanremo, fino a oggi, non è mai stata capace di intercettare quel flusso turistico legato a congressi di settore, fiere e grande riunioni. Ora, però, palazzo Bellevue cerca la svolta.

Grazie anche ai finanziamenti della Tassa di Soggiorno, il Comune di Saremo è intenzionato a lanciarsi sul mercato ‘MICE’ (Meeting, Incentive, Congress and Exhibition) e lo fa con la ricerca di un partner che lo affianchi nell’organizzazione di eventi e nella promozione. Il piano è ambizioso e lo dimostra l’importo di 420 mila euro spalmati sul triennio 2022-2023-2024.

Nel dettaglio 139 mila euro circa saranno previsti per la creatività del progetto: stesura , analisi e studio fattibilità progetto, ideazione piattaforma web (sviluppo contenuti escluso), concept-naming, grafica e testi per pubblicazione su riviste e social, supporto nella fase di start-up al project leader che si occuperà dell’assistenza alla clientela, del ricevimento delle richieste, della stesura dei preventivi, etc.; creazione o adattamento video, sviluppo nuovi contenuti e management e follow app progetto; creazione o adattamento video; sviluppo nuovi contenuti, management e follow up progetto; sviluppo nuove opportunità.

Per la consulenza nella stesura del progetto e la formazione sono previsti 22.500 euro da investire in: collaborazione nella definizione e redazione del progetto; affiatamento consulenziale nello sviluppo, realizzazione e presidio del progetto rispetto ai seguenti ambiti: attività di comunicazione e marketing, attività di formazione per operatori locali.

Infine 113 mila euro circa saranno previsti per gli spazi media, meeting e congressi carta e web: Guida Meeting e Congressi: scheda tecnica Convention Bureau-Guida ai Congressi Medici: scheda tecnica Convention Bureau·Area Editoriale Web-Sito MeetingeCongressi.com: Scheda tecnica TOP Convention Bureau·Top Banner (HP, sezione Directory o sezione Editoriale) per 6 mesi-Newsletter di MC.com: Banner Newsletter per 3 mesi 3 news dedicate nel corso dell’anno-DEM: due pubbliredazionali DEM per 7.000 buyer ciascuno nel corso dell’anno (articolo di duemila battute con fotogallery o video nella sezione “Recensioni” con 2 settimane di evidenza in Homepage e nelle Newsletter del sito + lancio via e-mail del pubbliredazionale a una selezione di buyer del database del soggetto affidatario, con rimando al proprio sito e/o alla propria scheda e un tasto per rispondere a un proprio indirizzo e-mail)·Workshop-Full Contact: partecipazione a due Full Contact-E-Workshop: partecipazione a due E- Workshop-Buy Mice: partecipazione a Buy Mice di Milano oppure di Roma·quota organizzazione FAM TRIP AGENZIE (da 10 a 15) quota orgamizzazione FAM TRIP.

Alle voci di spesa precedenti si aggiungono Iva e somme per spese varie che portano il totale a 419.948 euro.

La spesa sarà così suddivisa negli anni: 187.277,55 euro nel 2022; 133.401,73 euro nel 2023; 80.496,20 euro nel 2024; 18.772,52 in successiva annualità.

“Gli affidamenti sono pertanto finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo del segmento ‘MICE’ della destinazione Sanremo, riattivando le azioni di promo-commercializzazione interrottesi con la chiusura del convention bureau locale con la finalità di rilanciare la città di Sanremo sul mercato dei congressi e degli eventi, sviluppando un brand fortemente riconoscibile e contribuendo in tal modo a riportare nella destinazione congressi ed eventi di carattere nazionale ed internazionale, con i conseguenti benefici diretti ed indiretti che ne derivano - si legge sul documento - in modo particolare risulta necessario ed urgente l’avvio dei servizi di cui sopra per dare concretezza e operatività nel minor tempo possibile per poter attivare un nuovo canale turistico già nel prossimo autunno per poter compensare il calo degli afflussi degli ultimi due anni dovuti alla pandemia e le attuali contrazioni legate al conflitto bellico Russo-Ucraino”.