La Confesercenti di Imperia si unisce ai festeggiamenti del 170° anniversario della costituzione della Polizia di Stato. “Un’epoca lontana, di un Paese ancora non unito, prima di due guerre mondiali – spiega Ino Bonello, presidente provinciale Confesercenti -. In oltre un secolo e mezzo, la Polizia con lo stesso spirito è stata ed è ancora al servizio delle comunità. Oggi è un corpo civile, moderno ad ordinamento speciale, proiettata verso il futuro, ma sempre legato e nel solco di forti valori: la legalità, la difesa della libertà, il servizio ai cittadini, e soprattutto in favore dei più deboli e indifesi”.

“Confesercenti – aggiunge Sergio Scibilia, segretario provinciale Confesercenti - desidera esprimere il proprio ringraziamento per la quotidiana attività della Polizia di Stato, per la loro presenza, certi che potrà raggiungere tutti gli uomini e donne che con orgoglio indossano la divisa, permettendoci di festeggiare simbolicamente con loro questa importante giornata di grande importanza”.