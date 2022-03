Bordighera: progetto per la riqualificazione energetica e l'adeguamento del Teatro del Palazzo del Parco

“Riqualificazione energetica ed adeguamento del Teatro del Palazzo del Parco”: è questo il progetto con cui la città di Bordighera continua a puntare sulle opportunità del PNRR e si candida all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di interventi per la promozione dell’ecoefficienza e della riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema pubblici e privati.

L’approvazione in Giunta, avvenuta nella giornata di ieri, segue il via libera di qualche giorno fa per la partecipazione al bando per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici con i progetti per la Pineta del Capo ed il giardino storico Winter.

L’intervento elaborato per il teatro della città delle palme, di proprietà comunale, si pone l’obiettivo principale di mantenere invariate le prestazioni energetiche a fronte di consumi più ridotti e comprende più attività:

- la sostituzione dei serramenti;

- la coibentazione delle superfici disperdenti con il sistema a cappotto, che elimina la perdita di calore in inverno, migliora il confort abitativo nelle altre stagioni, protegge la struttura dal degrado derivante dagli sbalzi termici;

- la coibentazione delle superfici disperdenti mediante isolamento della copertura, che previene tra l’altro la formazione di muffa e di condensa;

- la sostituzione dell’impianto di climatizzazione nella zona dei camerini con pompe di calore aria-aria al posto delle stufe elettriche attualmente in uso;

- l’installazione di un impianto fotovoltaico da installare sulla copertura piana del teatro, che consentirà di soddisfare i principali fabbisogni energetici riducendo il consumo dalla rete per una quota del 50% a favore di energia autoprodotta da fonte rinnovabile.

Il progetto, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dall’ingegner Paolo Magna, dall’ingegner Alessandra Vincini e dall’architetto Lorenzo Magna, prevede una spesa generale di euro 818.811,74 che potrà essere coperta per euro 400.000 mediante il finanziamento PNRR, qualora concesso, e per la restante parte mediante risorse comunali. La domanda è stata predisposta ed inoltrata dall’architetto del Comune di Bordighera Monica Rossi.

"Un intervento fondamentale - commenta il Sindaco Vittorio Ingenito - che riguarda una struttura importante per la vita della comunità e per lo sviluppo turistico e che applica pienamente quelle direttrici di sostenibilità, tutela e rispetto per l’ambiente ed efficientamento delle risorse che guidano la nostra attività amministrativa”. ​