Sanremo: i ringraziamenti di un lettore agli operatori del Pronto Soccorso e del Reparto UTIC del Borea

Il nostro lettore Alberto Ferrigno ci segnala un caso di ottima sanità che ha potuto constatare in occasione di un ricovero avuto il 5 marzo scorso presso il Pronto Soccorso ed il Reparto UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica) dell'Ospedale Civile di Sanremo.

"La settimana scorsa sono stato colpito da una patologia cardiologica acuta e sono stato portato con urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Sanremo. Da quel momento ho potuto apprezzare la professionalità, disponibilità ed umanità che contraddistingue il personale del Pronto Soccorso e dell'UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica) dell'Ospedale stesso. Ho potuto constatare la capacità e la collaborazione tra i vari sanitari, medici, infermieri, personale socio sanitario, i quali uniscono le loro forze per dare con la massima urgenza ed attenzione la migliore assistenza ai pazienti. Ringrazio tutti, dei quali purtroppo non conosco tutti i nomi, ma desidero che a loro vada il ringraziamento mio e della mia famiglia, in primis al Dr. Sanchez Federico Ariele, Direttore dell'UTIC, che ha coordinato il lavoro dei suoi colleghi, dimostrando con i fatti quanto sia importante instaurare un clima di collaborazione e solidarietà in un reparto dove è importante, oltre all' indiscussa capacità, anche un rapporto umano verso i pazienti.



Alberto Ferrigno".