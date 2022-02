Coronavirus: calano ancora i positivi in provincia, ora sono 2.105. Morta una donna di 85 anni all’ospedale di Bordighera

Sono 1.250 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 13.088 tamponi effettuati (4.238 molecolari e 8.850 antigenici rapidi).

In provincia di Imperia i nuovo casi sono 125, a Savona 213, a Genova 748, a La Spezia 157.

Tre i decessi in regione, morta una donna di 85 anni all’ospedale di Bordighera.





I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.273.141 (+4.238)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.471.147 (+8.850)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 341.616 (+1.250)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 16.123 (-89)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.105 (-64)

Savona 2.491 (-41)

Genova 8.572 (+43)

La Spezia 2.098 (-4)

Residenti fuori regione o estero 342

Altro o in fase di verifica 515

Totale 16.123

Ospedalizzati: 419 (-27); 24 in terapia intensiva*

Asl1 62 (-2); 2 in terapia intensiva

Asl2 78 (-9); 5 in terapia intensiva

San Martino 53 (-2); 4 in terapia intensiva

Galliera 80; 6 in terapia intensiva

Gaslini 2 (-4)

Villa Scassi 84 (-8); 4 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 22 (+1)

Asl4 Lavagna 2

Asl5 Sarzana 33 (-2); 1 in terapia intensiva

Asl5 Spezia 3 (+1); 2 in terapia intensiva

* 12 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 15.687 (-67)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 320.414 (+1.336)

Deceduti: 5.079 (+3); una donna di 85 anni all’ospedale di Bordighera

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 284

Asl2 512

Asl3 1.859

Asl4 452

Asl5 161

Totale 3.268



Dati sulle dosi di vaccino

Consegnati (fonte governativa): 3.396.404

Somministrati: 3.382.509

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 99,6%

In allegato il dettaglio sulla vaccinazione in Liguria