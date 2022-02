Iniziati ieri a Dolceacqua gli incontri sul territorio con il presidente della Provincia Claudio Scajola

Come aveva annunciato nei giorni scorsi all'Assemblea dei sindaci, il Presidente Claudio Scajola ha iniziato il tour di incontri sul territorio con tutti i sindaci della provincia, che si concluderà tra un mese circa.



Ieri la prima 'tappa' è stata in Val Nervia, a Dolceacqua, dove sono intervenuti i sindaci dell'entroterra dell'estremo Ponente (Val Roja, Val Nervia). Dopo aver presentato gli interventi in programma nella zona - in primis i lavori per la manutenzione delle strade (la spesa prevista sfiora il mezzo milione di euro) e dei ponti (spesa prevista 1 milione e 375 mila euro) e lo sfalcio dell'erba lungo i collegamenti viari - Claudio Scajola ha ascoltato con grande attenzione le richieste dei primi cittadini, che hanno tratteggiato le problematiche del territorio ed evidenziato le maggiori criticità. Il Presidente ha sottolineato il ruolo dell'ente Provincia al fianco dei piccoli Comuni, rimarcando l'importanza dell'Assemblea dei sindaci, organo che sarà convocato con frequenza in quanto momento di condivisione e di partecipazione dell'attività amministrativa provinciale. All'incontro di ieri hanno partecipato i sindaci Maurizio Odoero (Airole), Silvano Pisano (Apricale), Davide Gibelli (Camporosso), Gianstefano Oddera (Castelvittorio), Fulvio Gazzola (Dolceacqua), Augusto Peitavino (Isolabona), Adriano Biancheri (Olivetta San Michele), Roberto Trutalli (Pigna) e Claudio Basso (Rocchetta Nervina).

Il Presidente commenta: "Tutti i sindaci sono intervenuti e hanno illustrato i temi su cui bisogna lavorare. La Provincia deve essere al fianco dei piccoli Comuni, e per supportarli deve conoscere da vicino i problemi che deve affrontare la comunità".

Nel dettaglio ecco gli interventi in programma sulle strade dell'estremo Ponente:

- Anno 2022 Bitumature Strada provinciale 64 a Camporosso, Dolceacqua e Pigna e sulla Strada provinciale 70 in località Ponte Raggio La Colla, tra Dolceacqua e Rocchetta Nervina (spesa totale 360 mila euro); adeguamento barriere protettive e rifacimento piano viabile del ponte sulla Strada provinciale 66 a Pigna in frazione Buggio (spesa 155 mila euro); ripristino barriere sulla Strada provinciale 68 a Rocchetta Nervina e sulla Strada provinciale 64 della Val Nervia (spesa prevista 60-70 mila euro circa).

- Anno 2023 Nuovo ponte su rio Tron a Olivetta San Michele (spesa prevista 1 milione 220 mila euro)