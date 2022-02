Imperia: problemi e disagi per i commercianti di via Cascione, Confesercenti chiede un tavolo di confronto

A Imperia, Confesercenti e Anva Confesercenti hanno chiesto al Sindaco ed all'assessore al Commercio la convocazione urgente del tavolo del commercio. Al centro del confronto la situazione di disagio patita da commercianti e ambulanti in occasione del mercato annonario del giovedì nella parte bassa di via Cascione.

"E' una richiesta che arriva dopo settimane in cui le problematiche del mercato annonario di Porto Maurizio sono rimaste irrisolte con conseguenti disagi provocati ai commercianti della parte bassa di Via Cascione e agli ambulanti stessi del mercato cittadino del giovedì. Chiediamo che venga convocato subito un tavolo del commercio affinché si possa trovare una soluzione rapida, efficiente e discussa con le istituzioni, gli operatori e le associazioni di categoria come già accaduto, sotto nostra sollecitazione, in occasione della recente problematica emersa in via Trento".