Taggia: lunghe code questa mattina per i tamponi in 'drive through' e per le 'terze dosi' in stazione (Foto)

Nuova giornata di ‘passione’, questa mattina a Taggia nella zona della stazione ferroviaria, dove sono presenti gli ‘Hub’ vaccinale e per i tamponi in ‘drive through’. La situazione, perfettamente visibile dalle foto che pubblichiamo, ha visto lunghissime code di auto che, in alcuni momenti della mattinata hanno anche raggiunto la strada, creando non pochi disagi.

Sul posto, anche oggi hanno operato gli agenti della Polizia Municipale tabiese, che hanno cercato di alleviare i disagi di chi si è recato a fare i tamponi. Una situazione che, purtroppo, è tornata emergenziale anche in relazione all’aumento dei casi di Covid-19 e della necessità di ‘tracciamento’ di chi è entrato in contatto con i positivi.

Analogamente, a pochi metri di distanza, si sono registrate lunghe code anche per fare il vaccino, in particolare per chi intende fare la terza dose e chi ha voluto anticiparla per la scadenza ormai prossima del green pass.

Per chi ha il tesserino verde in scadenza, infatti, una settimana prima può sempre accedere senza appuntamento nelle sedi del Palasalute di Imperia, del PalaBigauda di Camporosso e di Taggia. Dal 1° febbraio prossimo la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione post vaccinazione sarà ridotta da 9 a 6 mesi, per tutti.