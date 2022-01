Aperte le iscrizioni ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) sede di Sanremo

Si sono aperte le iscrizioni ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). Per chi volesse sostenere la sezione della provincia di Imperia, con sede in Sanremo, oltre che con offerte, può farlo anche diventandone socio. Il costo annuale è di 25 euro per gli adulti e di 3 euro per i minorenni.



Spiegano dal rifugio: “Chi fosse interessato può recarsi al rifugio Enpa di Sanremo in Strada San Pietro 96 il lunedì e/o il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 per parlare con la segreteria eventualmente anche della possibilità di fare volontariato.

Per informazioni potete inoltre telefonare al 0184 575000 lasciando un messaggio chiaro sulla segreteria telefonica con un numero di telefono oppure scrivere una mail a: imperia@enpa.org indicando sempre un numero di telefono e sarete contattati.

Forza! Entrate a far parte della grande famiglia Enpa (più siamo e più forza abbiamo!). Grazie a tutti coloro che risponderanno con entusiasmo al nostro appello. Vi aspettiamo!”.