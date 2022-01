Corsa al Quirinale, sindaci del territorio concordi: “Serve una figura di alto profilo istituzionale”

L’inizio delle votazioni alla Camera dei deputati per il nuovo presidente della Repubblica è fissato per la settimana prossima. Cosa ne pensano i principali sindaci della nostra zona sulla corsa al Quirinale? Meglio Mario Draghi, Silvio Berlusconi o una conferma di Sergio Mattarella? È forse venuto il momento di una donna sul colle più?

Cristiano Za Garibaldi, sindaco di Diano Marina: “Il mio auspicio è che il presidente Draghi rimanga al suo posto perché c'è da finire il lavoro che ha iniziato. Bisogna, infatti, iniziare a investire i fondi del Pnrr e chi meglio di lui riuscirà poi a farlo? Per il resto è evidente che occorre una figura di alto profilo istituzionale ed equilibrio. Deve essere una figura edificante, senza dare un parere favorevole a uno all'altro. Draghi andrebbe bene, ma a mio avviso adesso deve continuare a stare al Governo per concludere il lavoro iniziato. Berlusconi? È giusto che concorra per questa nomina, ma non entro nel merito".

Lina Cha sindaco di Cervo: “Il presidente della Repubblica deve essere una figura di alto profilo istituzionale e morale che rappresenti l’ Italia nel mondo degnamente. Non entro nel merito delle candidature ma questo deve essere il criterio figura all'altezza di Mattarella. Non commento la figura di Berlusconi né quelle degli altri".

Paolo Tornatore (San Lorenzo al Mare): “Bisogna eleggere una persona con alto profilo civico e morale per tutti. Non guardo il colore politico, ma questo deve essere il criterio. Nel mondo l'Italia deve essere rappresentata in un certo modo di conseguenza occorre una figura di alto profilo. Draghi come lo vede quale prossimo presidente della Repubblica? È una persona capace e comunque non mi permetto di giudicare un'alta carica dello Stato. Però la politica deve essere lasciata ai politici. Lo Stato deve essere governato dalle persone che sono state votate dai cittadini e non è ammissibile, quindi, che poi venga governato da altri perché chi è stato votato non è stato in grado. No comment su candidatura Berlusconi" .

Valerio Urso (San Bartolomeo al Mare): “Non mi dispiacerebbe un presidente della Repubblica un po’ più giovane. Fermo restando il valore di Sergio Mattarella, vorrei che venisse sdoganato il concetto che solo una persona in là con gli anni possa essere saggio e moderato. Per quanto riguarda Silvio Berlusconi, credo che nel centrodestra ci siano anche altre personalità, senza dover a tutti i costi mettere in piedi una campagna acquisti all’ultimo voto per poterlo eleggere. Vorrei stimolare i partiti della coalizione, in primis il mio, Fratelli d’Italia, a muoversi in questo senso ricercando nel novero dell’alleanza una figura di alto profilo istituzionale. Una donna? Non mi dispiacerebbe Letizia Moratti".

Infine, il sindaco del capoluogo e presidente della Provincia Claudio Scajola che ospite della trasmissione ‘Omnibus’ in onda su La 7 condotta da Gaia Tortora a dicembre aveva detto: “È sempre un buon arbitro”.

