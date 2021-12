Castellaro: ottimi risultati per l'atleta 16enne Marta De Giovanni, i complimenti del sindaco Giuseppe Galatà

“Come Sindaco mi sento di esprimere a Marta, a nome di tutta l'amministrazione e dell'intera popolazione, le più sentite congratulazioni per i risultati ottenuti fino ad oggi, che per una giovane atleta hanno sicuramente rappresentato sacrifici e rinunce ma grandi soddisfazioni”.

È il primo cittadino di Castellaro Giuseppe Galatà che si complimenta con la 16enne Marta De Giovanni del MC Fuoringiro di Savona, che ha ottenuto un 32° posto assoluto alla Gara di Mondiale Motocross Femminile svolta ad Arco di Trento il 23 ottobre scorso, oltre aver partecipato al Campionato Italiano di Enduro Femminile di Categoria ottenendo podi e un ottimo piazzamento finale e conseguito il titolo Regionale nel CRL Minienduro a squadre femminili.

“Marta sei giovane e davanti a te hai un lungo percorso, in cui magari troverai delle difficoltà, ma la tenacia e la passione per lo sport che pratichi ti aiuteranno a superarle. Nel rinnovarti le congratulazioni e la stima, nel ringraziarti e nell'esprimerti il mio orgoglio per come rappresenti al meglio Castellaro, ti auguro un buon lavoro di preparazione per la nuova stagione che ti aspetta sicuro che come sempre saprai ottenere risultati eccellenti".