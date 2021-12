Coronavirus: a 15 giorni dal Natale la Liguria rimane bianca ma i numeri tendono a salire come la preoccupazione

A 15 giorni dal Natale anche quest’anno, seppur in toni decisamente meno allarmistici, si parla della situazione di bar, ristoranti e alberghi, legata ovviamente alla situazione Covid-19.

Nelle ultime settimane i responsabili delle associazioni di categoria della nostra provincia si sono tutti schierati a favore del ‘Super Green Pass’, considerandolo l’unico strumento utilizzabile ma ora guardano con preoccupazione all’evolversi della situazione. I contagi sono purtroppo in aumento e anche la pressione ospedaliera sta crescendo, pur con numeri decisamente inferiori a quelli dello scorso anno.

Ieri, infatti, contiamo 259 ricoverati in Liguria e 51 in provincia di Imperia (con 28 in terapia intensiva su base regionale e 6 nella nostra provincia). L’anno scorso, il 9 dicembre, avevamo 929 ricoverati e 88 in terapia intensiva in regione e 105 ospedalizzati, di cui 7 in intensiva nell’imperiese.

Secondo quanto affermato ieri dal Presidente della Regione, Giovanni Toti, la prossima settimana la Liguria sarà ancora ‘bianca’ e quindi senza nessuna restrizione. Dal 20 dicembre scatta la settimana pre-natalizia e bisognerà arrivare fino a venerdì per capire se si potrà rimanere ancora in zona bianca o se si dovrà passare eventualmente al ‘giallo’. Non cambierebbe molto ma la preoccupazione per gli operatori turistici, in particolare a Sanremo, è mirata al Festival, nella prima settimana di febbraio.

Se i numeri dovessero infatti tendere a salire non sarebbe da escludere la possibilità che ci possa essere un innalzamento del livello di sicurezza e lo spettro di eventuali chiusure come nel marzo scorso sarebbero dietro l’angolo. Per ora la nostra provincia sta reggendo e servirà superare questo momento difficile per poi sperare in un numero superiore di vaccinati per la prossima stagione.

Non dobbiamo sottovalutare infatti, che lo scorso anno i locali chiudevano la sera e vivevamo con il coprifuoco dalle 22. Abbiamo trascorso il Capodanno 2021 chiusi in casa mentre, se non ci saranno novità dell’ultimo minuto, quest’anno si potrà uscire. Tutto questo, secondo quanto confermato da medici e scienziati, solo grazie alla vaccinazione. Ora rimaniamo in attesa di scoprire cosa ci nasconde il Covid, dietro l’angolo.