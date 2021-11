Coronavirus: i positivi nella nostra provincia aumentano del 30% in una settimana e oggi salgono a 324 (+100)

Aumento del 30,86% dei positivi al Covid, in una settimana nella nostra provincia. E’ questo il dato che ci consegna l’Asl 1 Imperiese e che conferma purtroppo una recrudescenza del virus anche nell’imperiese. Come abbiamo notato dal solito bollettino quotidiano di ieri, i ricoveri sono aumentati ma si mantiene una pressione più che accettabile negli ospedali e, quindi, la nostra rimane saldamente una zona bianca.

Il trend dei contagi è però in crescita, visto che siamo passati da 206 di tre settimane fa ai 217 di 15 giorni orsono, ai 224 della settimana scorsa per arrivare a 324 di oggi, 100 in più in sette giorni.

L’aumento più evidente ci arriva da Sanremo, che raddoppia in numeri in due settimane, passando da 53 di 15 giorni fa ai 70 della settimana scorsa per arrivare oggi a 90. Anche Imperia vede crescere i positivi, passando da 36 a 67. Situazione analoga per Ventimiglia, da 42 a 57. Inversione di tendenza per Taggia e Diano Marina, che passano rispettivamente da 23 a 17 e da 12 a 8.

Questa la situazione negli altri comuni: Diano Marina, Ospedaletti e Vallecrosia; Bordighera e Camporosso 7; Riva Ligure e Rocchetta Nervina 6; Pornassio e Soldano 5; Dolceacqua, Dolcedo, Pieve di Teco, San Biagio della Cima e Vallebona 4; Diano Castello 3; Diano Arentino 2; Badalucco, Cesio, Chiusanico, Civezza, Isolabona, Montalto Carpasio, Pietrabruna e Pontedassio.

Sono invece Covid free (senza contagiati): Airole, Apricale, Aquila D'Arroscia, Armo, Aurigo, Baiardo, Borghetto D'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castelvittorio, Castellaro, Ceriana, Cervo, Chiusavecchia, Cipressa, Cosio D'Arroscia, Costarainera, Diano San Pietro, Lucinasco, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Pompeiana, Prelà, Ranzo, Rezzo, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Terzorio, Vasia, Vessalico e Villa Faraldi.

Nell’ultima settimana aumentano anche le sorveglianze attive, da 928 a 1.005. Due settimane fa erano 790.