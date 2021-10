Patto di amicizia tra Sanremo e la città israeliana di Netanya: progetto di cooperazione per fare turismo e cultura insieme

L’ultima visita dell’ambasciata israeliana in occasione dei 100 anni della Conferenza di Sanremo ha messo le basi per una collaborazione tra la Città dei Fiori e la ‘gemella’ israeliana Netanya.

Le parole sono diventate fatti e di recente la giunta matuziana ha approvato il documento che poi sarà sottoposto all’amministrazione di Netanya. Un patto di amicizia nel nome del turismo e della cultura. Senza dimenticare che di recente Netanya ha creato una piazza ‘Sanremo’ in città.

Si legge sul documento: “Il presente Memorandum ha per oggetto l’istituzione delle basi di cooperazione e scambio tra Sanremo e Netanya, nelle aree della cultura e del turismo, in modo da contribuire allo sviluppo e all’approfondimento delle relazioni di amicizia di entrambe le città, in prospettiva di costruire insieme le basi per progetti condivisi”.

Le parti si impegneranno in due aree di interesse.

Cultura: “collaborare per il lancio di campagne di comunicazione ed eventi culturali che possano favorire la promozione della cultura, musica e arte israeliana e italiana nelle due città; favorire, secondo le proprie competenze e possibilità, lo scambio di conoscenze al fine di cooperare per la promozione del patrimonio storico delle due città”.

Turismo: “entrambe le Parti incentiveranno la condivisione di esperienze e informazioni sulla politica del turismo in relazione alle affinità dei due territori, affacciati sul mare, con clima mite e a forte vocazione turistica”.

Il memorandum di collaborazione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione per la durata di tre anni potendo poi essere prorogato in accordo tra le parti. Ora non resta che attendere la firma da parte dei due sindaci