Sanremo: genitori in attesa delle nomine degli insegnanti di sostegno ai disabili, domani si inizierà senza

Domani comincia la scuola e sono, come sempre, molti i problemi da risolvere per i dirigenti, i docenti e anche i genitori per rendere il più confortevole possibile l’anno scolastico agli alunni che, per la prima volta sentiranno domani la campanella e, soprattutto, torneranno finalmente in ‘presenza’ dopo un vero e proprio andirivieni di Dad e lezioni in classe.

Com’è noto, l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dalla Legge del ’92.

Alcuni genitori di Sanremo si sono rivolti al nostro giornale, lamentando che a oggi (a meno di 24 ore dall’inizio delle scuole) non sono ancora stati nominati gli assistenti scolastici, contribuendo così a creare gravi disagi agli alunni disabili alle loro famiglie oltre che a tutta la comunità scolastica. Tutti gli anni si registrano ritardi sulle nomine da parte dell’autorità scolastica mentre, in Comune, si sta lavorando alle proposte arrivate per l’affidamento dell’Hsh del Comune, ovvero le insegnanti di sostegno predisposte dall’ente.

Ovviamente i genitori degli alunni disabili, ma non solo loro, si augurano che le nomine vengano fatte in breve tempo, magari saltando solo i primi giorni di scuola.