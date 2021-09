A Cervo la raccolta differenziata supera il 50%: “Risultati attesi, ma il servizio non è ancora a regime”

Dall'1 luglio è partito a Cervo il nuovo servizio di raccolta differenziata organizzato da Egea e Proteo in collaborazione con l’amministrazione. Ancora in fase sperimentale e non totalmente a regime, il nuovo sistema di raccolta rifiuti ha registrato tuttavia nel corso dell’estate dati importanti: a partire dal mese di giugno, quando è iniziata la distribuzione dei kit dedicati alla raccolta, si è passati dal 38% a oltre il 50% di raccolta differenziata registrato per il mese di agosto.

“Si tratta di cifre approssimative - evidenzia il consigliere Gianmichele Falletto - il servizio non è ancora a pieno regime e ci sono diverse problematiche in corso di risoluzione, come la distribuzione dei kit per i possessori di seconde case, ancora in parte in corso, e le ovvie difficoltà legate all’introduzione di un servizio nuovo. Risultati simili erano attesi, ma una valutazione attendibile e completa del servizio sarà possibile solo quando sarà andato totalmente a regime”.

Prosegue intanto per tutto settembre la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a quanti, residenti e proprietari di seconde case, non avessero ancora provveduto al ritiro. Dal 1° settembre la distribuzione avviene, anche per il Comune di Cervo, a San Bartolomeo al Mare, al Centro Sociale Ricreativo Culturale di via Giardini I maggio, 7. Dal 13 settembre al 2 ottobre i kit sono distribuiti nei soli giorni di lunedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 14.

Prenotarsi al numero verde 800546354 per evitare code. L’autunno vedrà anche azioni di educazione al conferimento corretto dei rifiuti, con incontri realizzati in sinergia con Egea che coinvolgeranno i più piccoli, utenti e cittadini di domani.